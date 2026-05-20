若手人気女形として知られる歌舞伎俳優の坂東新悟（３５）が、父・坂東彌十郎（７０）が演じる役の若かりし頃を演じたドラマショットを公開した。新悟は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「本日『銀河の一票』５話に若い頃の鷹臣として出演させていただきました！」と記し、女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・午後１０時）に出演したスーツ姿の撮影オフショットをアッ