◆米大リーグヤンキース５―４ブルージェイズ（１９日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ヤンキース戦に「４番・三塁」でフル出場し、４打数無安打１得点１四球１三振で、打率は２割２分８厘となった。４回無死一塁の２打席目に四球を選び、続く連打で２点目のホームを踏んだが、１点差に迫り、なおも２死二、三塁で迎えた９回の第５打席は、遊