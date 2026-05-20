近年では海外への渡航料金が安くなったことで、海外旅行を国内旅行のように気軽に楽しめるようになった。しかし国内旅行感覚で海外に行く日本人観光客が、窃盗などの危険なトラブルに巻き込まれている。そんななか、Rieさんがフランス旅行で起こったトラブルを描いた作品『《行方さんとわたし》(フランス旅行)』をInstagramに投稿し、注目を集めている。 【漫画】「《行方さんとわたし》(フランス旅行)」を読む 物語は、夫が計画