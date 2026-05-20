歌手で俳優のキーファー・サザーランド(59)が、チケットの売れ行き不振を理由に、「Love Will Bring You Home」ツアーのアメリカ公演を中止した。ドラマ「24―TWENTY FOUR―」のジャック・バウアー役などで人気のキーファーだが、ミュージシャンとしても活躍しており、今月10日からはベルギーでヨーロッパ公演を皮切ったところだった。 【写真】長い闘