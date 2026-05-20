インテルが来季新ユニフォームを発表イタリア1部インテルは現地時間5月19日、ナイキと共同で2026-27シーズンの新ホームキットを正式発表した。クラブとミラノの街との深いつながりを称え、ファッションとデザインの世界からインスピレーションを得た、伝統と革新を融合させたデザインに「こういうのでいいんだよ」「最高よ」といった声が上がっている。カラーはブラックとリヨンブルーの組み合わせで、1998年の歴史的なユニフ