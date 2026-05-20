日本郵便東京支社が入るビル＝18日、東京都江東区郵便物収集の業務委託の入札に関し、業者に便宜を図った見返りに、現金などを受け取ったとして、警視庁捜査2課は20日、日本郵便株式会社法違反（加重収賄）の疑いで、元日本郵便東京支社社員の無職米田伸之容疑者（37）＝東京都足立区＝を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。同法の贈賄容疑で、運送会社「ハルキエクスプレス」（板橋区）の代表取締役西村光一容疑者（56