韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、19日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜深2：36〜深2：55）に出演した。【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太多くの国でコンサートを行うYUTAは、「一番踊る国」を問われると、南米だと回答。「イヤモニが聞こえなくなったり、終わってから頭痛くて眠れないくらい人の声にやられるくらいす