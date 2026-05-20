20日（水）西日本で梅雨のような雨。東日本は真夏の暑さも帰宅時間帯に雨。＜20日（水）の天気＞梅雨前線の北上に伴って、九州南部で雨の降っているところがあります。午後は西日本で広く雨が降り、大阪や高知で激しい雷雨が予想されています。一方、東日本や東北は晴れているところが多く、気温も上がっています。山形や東京、名古屋、大阪では30℃の真夏日になる見込みです。ただし、雨雲は次第に東日本にも広がる予想で、東海で