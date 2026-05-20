人気演芸番組「笑点」の司会を務める春風亭昇太（66）の六番弟子、春風亭昇羊（35）は観察に優れた、陰影のある文章を書く。 2025年1月に初著書「ひつじ旅～落語家欧州紀行～」（虹色社）を刊行した。33歳での初めての海外渡航を、紀行文としてまとめたもので、帯には師匠が言葉を寄せている。 「昇羊、面白い！！なるほど、旅はネタの宝庫だ！」 2冊目の著書「ひつじ酒」（つむぎ書房）が6月1日に発売される。