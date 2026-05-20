情報提供を呼びかける神奈川県警平塚署の吉田善成署長（左）＝20日午前、平塚市神奈川県平塚市で2010年5月、タクシー運転手荒井庄次郎さん＝当時（62）＝が殺害された強盗殺人事件が未解決のまま発生から16年となる20日、県警平塚署員や荒井さんの元同僚がJR平塚駅前でチラシを配り、情報提供を呼びかけた。チラシには事件の概要や情報提供先の電話番号が書かれ、午前9時半ごろから約500枚を配った。荒井さんは10年5月20日午