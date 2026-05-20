俳優・アーティスト、のん（32）が、地上波バラエティー番組のMCに初挑戦することが、20日までに明らかになった。【動画・写真】のん、地上波バラエティー番組で初MC千鳥ノブと2ショット＆指パッチン姿ものん公式Xでは「のんがバラエティMC初挑戦！ 特番『愛と知識とのんとノブ』が、5月24日（日）15:00 〜 MBS／TBS系 全国ネットで放送予定！」と発表。番組公式サイトやXも開設され、予告映像などが公開された。同番組は