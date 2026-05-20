女優の吉岡里帆（33）が20日、自身のインスタグラムを更新。玉ネギヘア姿を披露し、映画出演を報告した。「瀬々敬久監督、最新作。映画『SUKIYAKI上を向いて歩こう』大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！」と報告し、玉ネギヘア姿の写真をアップ。「日本と世界を結んだ名曲、『SUKIYAKI』こと『上を向いて歩こう』の誕生秘話。素晴らしいチームで撮影することが出来ました！笑顔とパワーを贈る日本のギ