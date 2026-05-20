お笑いコンビ・レインボーの池田直人が、親友である現役アナウンサーに対し「（婚約者と）チューしてるところ想像できる？」と徹底追及する場面があった。【映像】「どうせ別れる」レインボー池田が親友・西澤アナにガチ指南5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中か