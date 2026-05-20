「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で二ゴロを放って三塁走者を生還させ、打点１をマークした。この回、先頭のＴ・ヘルナンデスが三塁ベースを直撃するラッキーな左翼線二塁打でチャンスメーク。続くキム・ヘソンが進塁打を放ち、１死三塁と好機を拡大して大谷が打席に入った。三度、右腕キャニングと対戦。初球のスライダーを打って二ゴロを放ち、三塁走者を生還