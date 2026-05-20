栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役の少年の一部が「犯行を拒めば家族や友人に危害を加える」と脅されていたとみられることが分かった。警察は指示役の夫婦による関与や通信での指示の実態を調べるとともに、背後にある組織の解明を進めている。夫婦に“脅された”実行役少年栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、逮捕された実行役の少年の一部が「『やらなければ家族や友達を殺す』と脅された」と話してい