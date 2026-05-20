アイドルグループVenus Parfaitの河合風花（37）が20日までに自身のXを更新し、出産を発表した。河合は「37歳。現役アイドル＆看護師ついに元気な男の子がうまれました！4時間弱という短い時間で、物凄い衝撃と共に誕生しました」と報告し、子どもとのショットをアップした。続けて「この小さな命を、大事に大事に大切に育てていきます！ここまで見守ってくれた皆さんありがとうございました!」と関係者、ファンへ感謝を伝えた。