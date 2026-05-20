【趣味ギア適性診断】今シーズンも多くのギアが登場しているアウトドア市場。そんななかでも、特に年々過酷になる暑さへの対策機能や「ちょい足し」に嬉しいアイテムが増加中だとか。ブームが落ち着いた今だからこそ“あえて”マスを狙わない個性派モデルにも注目したい！＊＊＊【TYPE 5・アウトドアレジャー派】今のキャンプギア界のトレンドは、汎用性と個性を両立させることだとアウトドアライターの大森さんは語る。「