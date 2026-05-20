北米最大級のJapaneseポップカルチャーイベント「Anime Expo 2026（アニメ・エキスポ）」にて、音楽イベント「J-POP SOUND CAPSULE（ジェイポップ・サウンド・カプセル）」が開催される。「J-POP SOUND CAPSULE」は、アニメ、漫画、ゲーム、コスプレなど、日本のポップカルチャーを愛する世界中のファンが集う「Anime Expo」のステージで、日本発の音楽とパフォーマンスを届けるライブイベント。2025年に開催された第1回では、ロサ