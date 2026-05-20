津軽海峡フェリーは、タイムセールを5月18日正午から6月19日午後5時まで実施する。対象は函館〜青森航路のスタンダードで、乗船期間は6月1日から7月17日まで。車両は車長6メートル未満の普通自動車と軽自動車で、ドライバーを含め8人まで乗船できる。予約はウェブ限定で、各便先着の数量限定とする。等級変更と他割引の併用はできず、出航40分前までに発券カウンターかスマートチェックイン、オンラインチェックインで手続きする。