カタール航空は、日本路線で運航再開や増便を決めた。大阪/関西〜ドーハ線を6月16日から週5往復、東京/羽田〜ドーハ線を7月15日から週4往復で再開する。また、東京/成田〜ドーハ線は5月16日から週10往復、6月17日から1日2往復に増便する。日本路線はいずれも、エアバスA350型機やボーイング777型機を使用し、スターリンクによる無料拘束Wi-Fiを提供する。これにより、バルセロナ、パリ、マドリード、カイロ、サンパウロなどへのス