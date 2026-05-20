今月18日、山形県酒田市の漁業関連施設において、68歳の男が施設内に侵入し、およそ500円が入った小銭入れを盗む事件が発生しました。この事件で注目すべき点は、犯行を目撃した実習生がその場で男を取り押さえ、「私人逮捕（常人逮捕）」を行ったことです。 【写真を見る】窃盗犯と鉢合わせし、その場で私人逮捕！実際の事件から見る「私人逮捕の条件」と「やりすぎ行為」の境界線、法的根拠とは（山形） 【参考記事】https:/