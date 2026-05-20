きのう発生した三重県津市の山林火災は、現在も消火活動が続いています。 【写真を見る】三重･津市の山林火災 消火活動の続く現場は？ ｢概ね火の勢いは抑えられた｣ 地元住民｢午後からの雨に期待｣ 三重・津市 （瀧川幸樹アナウンサー 三重・津市 午前11時50分頃）山林火災が起きている現場から1キロほど離れた場所からお伝えします。 私の後ろには規制線が張られていて、その後ろに警察、消防、自衛隊の車両などがあります