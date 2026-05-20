愛知県の男性が、SNS型投資詐欺で約8億7000万円をだまし取られていたことがわかりました。 【写真を見る】SNS型投資詐欺で8億7000万円被害 愛知県で過去最高額か “投資アプリ”に表示された架空の利益を信じ… 80代男性がだまし取られる 警察によりますと、愛知県内の80代の男性は今年に入ってから、著名人の名前が表示されたインターネットの投資広告にアクセス。その後、LINEのやりとりでインストールした投資ア