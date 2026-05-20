きのう発生した三重県津市の山林火災は、現在も消火活動が続いています。 【写真を見る】山林火災の消火活動続く 住民｢ポンプを持っていったが『水源がなく大変だった』と聞いている｣ 火の勢いは抑えられつつある模様 三重･津市美杉町 火事の通報があったのは、きのう午後3時20分ごろ地元の消防団員から「山から煙が見える」などと119番通報がありました。その後ヘリコプターによる放水が行われましたが、鎮火することなく