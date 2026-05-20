長崎市の山里中学校で、平和の尊さを学ぶ講演会が行われました。 講演会には、山里中学校の2年生と3年生の計約360人が参加しました。 講師を務めたのは、ルワンダ出身で平和活動に取り組む永遠瑠(とわり)マリールイズさんです。 ルワンダでは内戦で、1994年に80万人～100万人が犠牲となったといわれています。 （ルワンダの教育を考える会 永遠瑠マリールイズ 代表） 「ルワン