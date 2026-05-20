記者「久留米市の耳納山の上空です。現在もヘリコプターによる消火活動が続けられています」きのう午前から発生している福岡県久留米市の山林火災。福岡県などによりますと、この火事によるけが人はいませんが、きょうの早朝から消火活動が再開されました。福岡県は、自衛隊に災害派遣を要請したほか、久留米市は自主避難所を1か所開設しています。