ライオンは、高度なプラスチック資源循環型社会の実現に向け、製造過程で発生した製品端材などから再生したリサイクルつめかえパックを「アクロン フローラルブーケの香り つめかえ用大」に初めて採用し、数量限定で5月下旬から順次発売する。これまで、つめかえパックは複合素材であるためリサイクルが難しかった中、同社とartienceグループの東洋インキは、素材の異なるフィルムを剥がす「剥離リサイクル技術」を開発し、リサイ