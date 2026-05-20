都内の警備や災害救助などを担う警視庁機動隊の観閲式が行われました。けさ、東京の明治神宮外苑で警視庁の機動隊観閲式が行われ、機動隊やテロ事件に対応する銃器対策部隊などおよそ1700人と、75台の車両が参加しました。また、災害現場などでドローンを運用する際に離発着の拠点となるドローンベースカーが初めて登場したほか、夏のレジャーシーズンを前に、川や海、山での事故に対応する水難救助部隊、山岳救助レンジャー部隊も