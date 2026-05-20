先ほど、鹿児島県奄美南部で最大震度5強を観測した地震で、日本航空によりますと、現在、奄美空港の滑走路を点検中だということで、安全の確認が取れ次第、運航を再開する予定です。また、全日空によりますと、那覇空港と鹿児島空港を発着する便に影響は出ていないということです。