深刻化する特殊詐欺の被害防止に連携して取り組もうと、警視庁巣鴨署と巣鴨信用金庫が共同宣言を行いました。きのう（19日）、東京・豊島区では警視庁巣鴨署と巣鴨信用金庫が連携して詐欺防止に取り組もうと「ストップ！詐欺」共同宣言を行いました。巣鴨信用金庫の職員が警視庁の警察官から特殊詐欺の被害状況や被害を防ぐための対策について研修を受けた後、地元の商店街の顧客を訪問してポスターを配布するなど被害防止を呼びか