「35g 無限エビ 海老黒こしょう味」亀田製菓は、「35g 無限エビ 海老黒こしょう味」（以下、「無限エビ 海老黒こしょう味」）を、5月25日から全国のコンビニエンスストアで発売する。天然えびを殻ごと生地に練り込むことで実現した香ばしい味わいとサクサク食感が特長の「無限エビ」。その魅力を、より多くの消費者に楽しんでもらいたいという想いから、「無限エビ 海老黒こしょう味」を新発売する。黒こしょうのピリ辛さがエビの