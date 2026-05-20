「フィットカットカーブ 万能チタン」プラスは、家庭用はさみのNo.1（インテージSRI＋ 日本はさみ市場2021年1月〜2025年11月ブランド別金額シェア）ブランド「フィットカットカーブ」シリーズから、切れ味をさらに高め、新たに水洗いも可能にした万能はさみ「フィットカットカーブ 万能チタン」を5月29日に発売する。常に最適な刃の開き角度を保つ“ベルヌーイカーブ刃”（刃のカーブを設計する際に参考にした、対数螺旋の祖ともい