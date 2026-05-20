南国気分を味わえるハワイアン＆リゾートフェアが、熊本市の鶴屋百貨店で始まりました。 【写真を見る】南国気分を味わってハワイ限定のバーガーやスイーツも鶴屋百貨店で「ハワイアン＆リゾートフェア」はじまる熊本 20日から始まったフェアでは、ハワイの美味しい食べ物や雑貨などが楽しめます。 ハワイ限定店舗も出店 こちらは、鶏肉をパインを使った甘辛いソースに漬け込み、オ