きのう発生した三重県津市の山林火災は、現在も消火活動が続いています。山林火災が起きている現場から1キロ程離れた場所からお伝えします。規制線が張られている奥には警察、消防、自衛隊の車両などがあります。火事が起きているのは、津市美杉町下多気付近の山林で、きのう午後3時20分ごろに119番通報がありました。消防によりますと、きょう午前5時半の時点で、山林およそ10ヘクタールが焼けたということです。住宅への被害やけ