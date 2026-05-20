熊本県内では4月末までに、特殊詐欺の被害が13億円以上報告されています。その特殊詐欺の被害を防いだ銀行員に、警察から感謝状が贈られました。 【写真を見る】【あなたもだまされるかも！】特殊詐欺の被害13億円以上にSNS型投資詐欺を防いだ銀行員に感謝状熊本銀行 感謝状が贈られたのは、熊本銀行桜木支店の野村優香さんと灰瀬博徳さんです。 嘘の投資話に300万円 野村さんと灰瀬さんは、今年2月「融資を受けたい」と支