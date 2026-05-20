「ソルベットグミ 巨峰味」ノーベル製菓は、6月1日から、「ソルベットグミ 巨峰味」を発売する。「ソルベットグミ」シリーズは、まるでソルベを食べているかのような“しゃりっとやわらかい”食感が楽しめる新食感グミで、多くの人に支持を得ているシリーズ。噛んだときに感じる、2つの食感の「一体感」にこだわり、配合比率を調整しながら改良を重ねることで、一粒で心地よい噛みごたえを実現している。既存の「白桃味」に加え、