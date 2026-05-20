自転車の指導・取締りが熊本県内一斉に行われ、警察官が安全運転を呼びかけました。 【写真を見る】「青切符」導入後の現状は？ 警察が自転車の一斉指導・取締り熊本 自転車が行き交う朝の駅前 警察官「イヤホン！」 20日朝、熊本市の新水前寺駅前では、県警による自転車の取締りが行われました。 今年度から、自転車の悪質な違反に対して青切符による反則金制度が導入されましたが、警察によりますと、これまでに熊本県内