アメリカの新型AI「クロード・ミュトス」を悪用したサイバー攻撃のリスクが高まった場合、金融システムの一部停止が検討されていることがわかりました。関係者によりますと、14日に行われた金融庁や大手銀行などが参加した会議では、「アンソロピック」の「クロード・ミュトス」をめぐって、サイバー攻撃のリスクがあれば、金融機関側の判断によるシステムの「能動的な停止」も選択肢とする検討に入ったということです。「ミュトス