5月19日に開催されたプレミアリーグの第37節で、2位のマンチェスター・シティがボーンマスとアウェーで対戦し、1-1のドローに終わり、1試合を残してアーセナルの22年ぶり14度目の優勝が決定した。【写真あり】22年ぶりのプレミアリーグ優勝を果たしたアーセナルグーナーのタレントも歓喜ミケル・アルテタが2019年12月の就任し、チームを改革。昨季まで3シーズン連続で2位となっていた今季は悲願の優勝に向け、チームが一丸と