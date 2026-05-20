福島県郡山市の磐越道で高校生など21人が死傷したバス事故で、警察は運転していた男の自宅に家宅捜索に入りました。警察はけさ、過失運転致死傷の疑いで逮捕された新潟県胎内市の若山哲夫容疑者（68）の自宅に家宅捜索に入りました。若山容疑者は今月6日、郡山市の磐越道で新潟県の高校生を乗せたマイクロバスで事故を起こし、生徒1人を死亡させたほか、17人にけがをさせた疑いが持たれています。警察は、若山容疑者の運転技術や体