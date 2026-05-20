記者会見する台湾の頼清徳総統＝20日、台北市（共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は20日、就任2年に合わせて記者会見した。台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示した。無人機の生産などを強化する。2028年の総統選に向けて経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えだ。トランプ米大統領は台湾への武器売却を巡って頼氏との協議が必要だとの考えを表明していたが、頼氏は機会があれば協議に