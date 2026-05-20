【北京＝吉永亜希子】香港フェニックステレビによると、中国を訪問しているロシアのプーチン大統領は２０日午前、中国・北京の人民大会堂に到着した。歓迎式典に参加した後、中国の習近平（シージンピン）国家主席との首脳会談に臨む。大会堂前では儀仗（ぎじょう）兵が整列し、習氏がプーチン氏を出迎え、両氏は握手を交わした。