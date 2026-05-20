この記事の画像を見るこのたび、東京書店より刊行の『読めば色の不思議がわかる！ 赤白帽のなぞ』をご執筆された七江亜紀さんに、インタビューをさせていただきました。初めての児童書への挑戦についてや、「色」に関わってこられたこれまでやこれからのことなど、たっぷりとお伺いしました！■色の感覚は日常の中で自然に気づき、培われていくもの――七江さんご自身が色に興味を持ったきっかけを教えてください。七江亜紀さん