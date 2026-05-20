「昔に買った万年筆って、今だとどのくらいの値段になるの？」 父親が大切に保管していた古い万年筆を見て、そんな疑問を持つ人もいるのではないでしょうか？ 実は、万年筆のモデルやブランドによっては、購入当時より価値が上がることもあります。特に限定品や生産終了モデルは、中古市場で高く評価されるケースも珍しくありません。 この記事では、万年筆の価格が変動する理由や、コレクションとして