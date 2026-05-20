米レビューサイトのより、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』スコアが発表された。 本記事時点でレビュー件数は112件、スコアは60%。批評家の間では賛否両論といったところだ。 https://www.rottentomatoes.com/m/star_wars_the_mandalorian_and_grogu ディズニープラスの実写ドラマシリーズ「マンダロリアン」でファンに愛されたマンダロリアン