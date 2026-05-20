タナカヒロキ（LEGO BIG MORL）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）※写真左から撮影＝宮川朋久この記事の画像を見るバンドで音を出す喜び、上京、メジャー・デビューと契約終了、バイク事故、友人の死、結婚と子供の誕生、そして吃音。LEGO BIG MORLのタナカヒロキが書き下ろした初めての小説『陽と月』は、主人公・月と、音楽仲間である陽の関係性を主軸として、バンドマンの生き方を生々しく描いた小説だ。その物語は、タナカ自身の