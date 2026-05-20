Amazonドラマ「ザ・ボーイズ」最終章となるシーズン5が、シリーズ史上最高の視聴数を記録したことがわかった。米が報じている。 2026年4月8日より配信開始となった「ザ・ボーイズ」シーズン5は、全世界で1話あたり約5,700万人の視聴者を記録。わずか5週間分のデータでありながら、シリーズ史上最高の数字に到達した。さらに、Prime Videoオリジナル作品の全シーズンのなかで歴