２０日放送のＴＢＳ「ひるおび」では、職場における?男性のハーフパンツ論争?を取り上げた。このほど東京都庁で新たな「東京クールビズ」がスタート。ハーフパンツでの勤務も可能になった。今後、一般企業が取り入れる可能性もあり、大きな議論を呼んでいる。これについて世間では「これからどんどん暑くなるのでいいのでは」という意見がある一方「おじさんのハーフパンツはキモイ」などと、否定的な声が出ている。この話題