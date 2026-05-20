弁護士の紀藤正樹氏が２０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、東京大学の「五月祭」が中止になったことに言及した。「五月祭」は、今月１６〜１７日に東大の本郷・弥生キャンパスで行われる予定だったが、１６日朝に爆破予告があり、同日午後以降の行事はすべて中止となった。紀藤氏は「中止による企画売上への影響を調査している」という旨の東京大学新聞オンラインのＸを貼付したうえで「赤字が出た学生さんの出店も多数ありそ