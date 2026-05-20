海外にいると、日本の姿が違って見えてくる。日本食、カルチャー、トレンド、価値観……世界各地の目線から見える“ニッポンの今”とは? 現地在住ライターが、海外から“逆照射”される日本の面白さをお届けする連載、第15回のテーマは、「台湾ファミマの自由過ぎる広告戦略」。セブンイレブン約7,100店、ファミリーマート約4,400店。これは台湾におけるコンビニエンスストア(以下「コンビニ」)の店舗数だ。台湾のコンビニは全部で